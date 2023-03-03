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【空中小客廳S2E36-2｜台灣人在世界】林子鈞談教育落地：國旗與LOGO不漆教室牆上

2023/3/3 18:51（3/3 18:54 更新）
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遠山呼喚創辦人林子鈞以往都靠大眾募款幫助震災區孩童，現在嘗試連結大型國際基金會、當地台商與華人社團或相關政府組織。中央社記者徐肇昌攝　112年3月3日
遠山呼喚創辦人林子鈞以往都靠大眾募款幫助震災區孩童，現在嘗試連結大型國際基金會、當地台商與華人社團或相關政府組織。中央社記者徐肇昌攝　112年3月3日
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■「台灣人在世界」系列專題二：（教育篇／以離開為目的播種）

主持人：張若瑤
與談人：林子鈞／「遠山呼喚」創辦人

主題：從「遠山呼喚」到「亞洲NGO人才學校」

「遠山呼喚」2015年踏進尼泊爾山城「廓爾喀（Gorkha）」是「純募款救災」；2016年執行「外地人離開，當地人才有能力做長期教育」；2017年為廓爾喀爭取到「長期定期定額捐款」。於是，2018年「遠山呼喚」擴點至第二震央「吉里鎮（Ji Ri）」，隔年便印證相同模式能為吉里鎮爭取資助。

把5年時間幾乎全用在提升大眾募款，累積超過5000位長期定期定額捐款者，然而2020年，全球遇上COVID-19，「遠山呼喚」怎麼應對，才能在2021年擴大組織發起「亞洲NGO人才學校」？

今年2月，「遠山呼喚」已在菲律賓東南部海島「夏爾高島（Siargao Island）」啟動校船小型實驗計畫；而下半年，林子鈞將前進馬來西亞「沙巴（Sabah）」，在第一線研究如何幫助「無國籍」難民。

如此大的願景，林子鈞希望號召政府、企業響應，讓「台灣」成為「亞洲NGO孵化中心」，「當東南亞弱勢族群想到來自台灣的服務時，第一個想到的會是，我們給與他們服務下一代的機會」。這個理念，仍有同樣無法妥協的堅持，「不把國旗或企業LOGO漆在教室牆上，或是強迫學校發感謝函」。

台商與華人社團是首要爭取目標，聽林子鈞怎麼說。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

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 【什麼是「台灣人在世界」系列專題？】

在國際與兩岸情勢的影響下，「台灣」這塊曾有「彈丸之地」稱謂的島嶼，近幾年被全球「聚光燈」照得閃亮亮，這些來自四面八方的好感，對「台灣」大量增長的討論度與能見度，以及自由民主的品牌印象，都不是在一夕間構成的。

這其中有許許多多優秀的人才，早在「台灣」成為「潮流趨勢」之前，就在世界的各個角落燃燒自己，以一點一滴的微光，照亮台灣人通向世界的那條路。「空中小客廳」接下來會陸續製作「台灣人在世界」的系列專題節目，傳頌這些「海外點燈人」的故事。

‧1月，聽建築師裘振宇說「人道篇／廢墟中的新文明」之一（https://reurl.cc/ymNym2）、之二（https://reurl.cc/33E1X8）。

‧3月，聽NGO創辦人林子鈞說「教育篇／以離開為目的播種」之一（https://reurl.cc/zAN8na）、之二（https://reurl.cc/0EXo3K）。

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