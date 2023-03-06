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【文化普拉斯S2E34】聽一枝獨秀的演奏家 與木笛的初遇與熟識

2023/3/6 15:52（3/6 15:56 更新）
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台灣木笛演奏家梁益彰(左)，與主持人邱祖胤（右）分享木笛的興衰起落與吹奏技巧等故事。中央社記者張新偉攝 112年3月6日
台灣木笛演奏家梁益彰(左)，與主持人邱祖胤（右）分享木笛的興衰起落與吹奏技巧等故事。中央社記者張新偉攝 112年3月6日
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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者
‧與談人：梁益彰/ 木笛演奏家

主題：啟蒙於直笛，投身於木笛教育

在大型樂團裡，獨缺一席之地。它是木笛，有別於國小音樂課，就會接觸到的塑膠直笛，主要的材質為木頭。從文藝復興式到巴洛克式的木笛，各在不同的演奏曲目中嶄露頭角。卻在18世紀中期，被古長笛取代而沉寂一時。直到二十世紀初，才因為歐洲的古樂復興運動，重回音樂舞台。

來自台灣的木笛演奏家梁益彰，從小就是比賽型選手，致力於巴洛克音樂的推廣。2014年與大鍵琴家須藤真地子於阿姆斯特丹創立IJ SPACE室內樂團，屢獲佳績。同時也在台南應用科技大學任教，受過國外教育薰陶的梁益彰，最令他難忘的是每周四晚上? 木頭上鑿幾個洞，加上氣息，就能發出自然質樸的美妙聲音，因此如何運用氣息，就成了吹笛最大的挑戰!這一集宛如與木笛的浪漫邂逅，聽它悠遠的歷史，不凡而孤傲的存在。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 ｜文字：鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

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