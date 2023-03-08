【特派談新事S2E62】全美關注南卡律師命案判決出爐！關鍵證據浮上檯面

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美國南方南卡羅萊納州，一名律師梅鐸克在2021年6月槍殺了兒子和妻子，但法庭上毫無哀傷情緒和悔意。（Grace Beahm Alford/Pool via USA TODAY NETWORK via 路透社）

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：張欣瑜／中央社駐舊金山特派員

主題：殺妻兒拚保險金 美律師犯滔天大罪毫無悔意？

美國南方南卡羅萊納州，一名律師梅鐸克在2021年6月槍殺了兒子和妻子，但法庭上毫無哀傷情緒和悔意，日前他在全美矚目下，被判2個謀殺罪的無期徒刑終身監禁，律師說還要上訴！

檢察官用了一年多的時間蒐集證據，終於在今年三月重新開庭審判。只是整起案件並沒有直接證據，12名陪審團也僅用了短短的3個小時就認定梅鐸克的罪刑，檢方究竟是如何辦到的? 又是什麼原因引發了梅鐸克的殺機？

事實上，梅鐸克家族四代都從事司法工作，從曾祖父、祖父到父親，各個都是當地富有影響力的重要人物。可是偏偏到了梅鐸克這一代，一個名望家族似乎正漸漸衰落。梅鐸克不僅與司法工作無緣，過去更有使用違禁品、挪用公款、意圖自導自演詐領保險金等，他背負了一百多條的罪刑，甚至他的大兒子、小兒子也都和其他樁命案有所牽連...

隨著這次莊園的雙殺命案終於有進展，梅鐸克家族多年來涉入的多起犯罪案件，或許也有機會撥雲見日。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文| 文字：鄭惠文

影片來源：中央社

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