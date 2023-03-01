【特派談新事S2E61】佐科威將卸任 布局政治王朝

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印尼明年2月將舉行總統選舉，不只總統候選人的輿論不斷，更受到大家關注的是即將卸任的現任總統佐科威。（圖取自facebook.com/Jokowi）

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員

主題：印尼佐科威家族

印尼明年2月將舉行總統選舉，不只總統候選人的輿論不斷，更受到大家關注的是即將卸任的現任總統佐科威。2014年，佐科威以平民之姿獲選印尼總統，經過十年的執政與布局，有學者推測他將建立「政治王朝」，卸任後繼續發揮政治影響力。

野心勃勃的印尼總統佐科威，在卸任後將如何繼續擴張他的政治版圖? 佐科威的長子與女婿，全都來湊一腳? 印尼政壇會出現佐科威家族的政治王朝嗎? 印尼的總統候選人們，各個大有來頭，他們的背景又有哪些優勢劣勢呢?

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：鄭惠文

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