【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E12】北迴線 遙想原鄉的練習曲

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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第12集談到處處是原鄉秘境的北迴線，那裡有電影《練習曲》與《莎韻之鐘》的拍攝景點。中央社記者洪凰鈞攝 112年3月4日

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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：山海間部落秘境

橫跨宜蘭縣與花蓮縣的「北迴線」，起於「蘇澳新站」，止於「花蓮站」。

「3大原民部落」由北而南分布於宜蘭縣境內的「東澳站」、「南澳站」與「武塔站」。從山區移居蘭陽平原附近的泰雅族，在「東澳站」豎起「飛鳥」當地標，牠是從粉鳥林漁港捕獲的下雜魚中，早年被用作肥飼料的一種，以汽油桶曬乾後再烘烤，現已成為特色伴手禮。

從「南澳站」往東走2公里，在朝陽漁港的魚市場尋海味；往東則可探訪包含碧候、金岳、金洋等7個原民部落，他們自給自足出新的生活可能性。

鄰近「武塔站」的武塔國小旁，有依祖靈信念而搭蓋的泰雅族「獵人家屋」，另一端坐落著被傳誦淒美故事的「莎韻之鐘」，用歌曲與電影紀念著1938年，因替收到徵兵令老師搬行李，而被溪水沖走不慎失足溺水的流興部落少女。

在幽微之中穿越隧道，抵達宜蘭縣尾端的「漢本站」，海風緩緩傾訴一位騎單車壯遊男孩的邂逅，那是電影《練習曲》經典場景，潮汐間蟄伏著最深層的藍，暖暖的黑潮象徵著豐收吉兆。在日治時代的驛站「白分」附近，是泰雅族與太魯閣族混居的澳花村。

進入花蓮縣的頂端，設有水泥廠的「和平站」與「和仁站」海邊，或許能不經意地遇見叫聲嘹亮的環頸雉。由「崇德站」緩緩下山，探訪秘境板下海灣，以及遼望畫家陳澄波送給卸任總督上山滿之進的《東台灣臨海道路》實景。

由「太魯閣站」改名的「新城站」進入太魯閣國家公園與峽谷，走逛因1杯佳興冰果室檸檬汁而鬧騰的老街，參觀日式和風建造的天主堂，雖然神社已毀，但斑駁的石燈籠座與鳥居殘跡仍在。有可能遇見獨立書店「練習曲」的胡教練，剛好在教部落孩子們打棒球。

「新城站」往南與終點「花蓮站」之間，有網紅最愛的打卡點「景美站」與「北埔站」，那是現代與傳統對話的交流空間。

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：洪凰鈞

剪輯：洪凰鈞｜照片：洪凰鈞｜文字：張若瑤

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