【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E11】縱貫海線走走走 3種水田間的輕旅行

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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第11集談到在水田之間的縱貫海線，從「大鎮、小鎮與小站」3種地點類型，規畫屬於自己的輕旅行。中央社記者張智彥攝 112年2月4日

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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：大鎮、小鎮與小站

同樣從竹南到彰化，縱貫海線與山線是依地形平行的兩條軌道，在水田之間，可規劃出「大鎮、小鎮與小站」3種類型的輕旅行。

首先是「網紅打卡最愛」的5個小站，由北而南分別為：談文、大山、新埔、日南、追分，都存在超過百年以上，也是台灣木造車站最集中的區域。而連結山海兩線的樞紐的「追分」與「成功」，紀念車票取「追分成功」諧音「祝考試順利」的寓意，其實與「追分」日文漢字「分開」原意無關，時代轉換間，應賦予現代男女理智「成功分手」的新意。

另外，元旦假期到離海最近的「新埔」，荒涼的沙地旱田仍有生機，滿潮時亦可期待白海豚隨浪而至；斑駁傾斜的「談文」，則應盡快被台鐵列為保護古蹟。

稍微熱鬧的4個小鎮，南邊有龍井、大肚，北邊是龍港、白沙屯。從「大肚」下車可走萬里長城步道或南寮古道健行運動；途中經過「台中港站」，能沿著10幾公里的鐵軌走至高美濕地，再經由S型的木棧道深入泥灘。「龍港」與「白沙屯」兩地之間相隔一座橋，「龍港」日治時代喚作「公司寮驛」，目前老街早已沒落，甚至連一間柑仔店都不存在。

人群聚集的6個大鎮，偏北有後龍、通宵、苑裡，向南為大甲、清水、沙鹿。「沙鹿」的菜市場長約1公里，集中了台灣的南北物產；從「清水」散步到清水國小，別忘了爬上鰲峰山公園欣賞古蹟；而不管從哪個方向接近海線南邊第一大鎮，都會在一片芋田景致中迎接「大甲」，那是地方文史工作者的重要據點。

若想滿足口腹之慾，「苑裡」的菜市場雖慘遭祝融之災，但仍能買到鯊魚丸、芋蒽粿與炒米仔等地方特色小吃；「通霄」山上的神社中，遺留著經過歲月渲染而被超譯的日俄戰爭砲台；在充滿鄉野的寧靜水田陪伴下，從客家味十足的「後龍」走3小時，再由高鐵站返回現代科技世界。

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：黃大維

剪輯：黃大維｜照片：張智彥｜文字：張若瑤

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