【特派談新事S2E64】從矽谷銀行到瑞士信貸 全球金融市場風波不斷

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：潘姿羽／中央社財經記者

主題：矽谷銀行瑞士信貸出問題 下一個是誰？金融風暴默默延燒？

日前美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、銀門銀行（Silvergate Bank）及標誌銀行（Signature Bank）接二連三宣布破產倒閉，現在風波延燒到瑞士的第二大銀行-瑞士信貸。

瑞士信貸爆出財務危機後，瑞士銀行集團以約32億美元收購，條件是旗下發行的AT1債券將被註銷以減少銀行債務，引起投資人強烈反彈。有末日博士之稱的經濟學家，羅比尼更表示：「瑞信可能大到不能倒，也可以說是大到無法救」

超過百年歷史的瑞士信貸在1856年就成立，創立之初是為了替瑞士的鐵路建設提供資金。其涵蓋的業務及資產規模極為龐大，受到瑞士政府的高度監管。不僅在瑞士的經濟發展，扮演重要角色，在全球金融也有舉足輕重的地位。

金融市場牽一髮動全身，各國都繃緊神經，就怕2008年的雷曼兄弟事件會再度上演。持續動盪的市場，是不是會波及到台灣的金融？ 百年歷史的瑞信，竟然爭議滿滿？什麼是可可債？外銀的投資作風又是如何？ 通膨和金融業的雙重危機，誰才是優先？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊| 文字：鄭惠文

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