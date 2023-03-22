更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/274
首頁 / 文化

【特派談新事S2E64】從矽谷銀行到瑞士信貸 全球金融市場風波不斷

2023/3/22 16:39（3/22 17:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瑞士銀行集團併購瑞士信貸之後，將誕生瑞士歷史上前所未見的銀行巨擘。（路透社）
瑞士銀行集團併購瑞士信貸之後，將誕生瑞士歷史上前所未見的銀行巨擘。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：潘姿羽／中央社財經記者

主題：矽谷銀行瑞士信貸出問題 下一個是誰？金融風暴默默延燒？

日前美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）、銀門銀行（Silvergate Bank）及標誌銀行（Signature Bank）接二連三宣布破產倒閉，現在風波延燒到瑞士的第二大銀行-瑞士信貸。

瑞士信貸爆出財務危機後，瑞士銀行集團以約32億美元收購，條件是旗下發行的AT1債券將被註銷以減少銀行債務，引起投資人強烈反彈。有末日博士之稱的經濟學家，羅比尼更表示：「瑞信可能大到不能倒，也可以說是大到無法救」

超過百年歷史的瑞士信貸在1856年就成立，創立之初是為了替瑞士的鐵路建設提供資金。其涵蓋的業務及資產規模極為龐大，受到瑞士政府的高度監管。不僅在瑞士的經濟發展，扮演重要角色，在全球金融也有舉足輕重的地位。

金融市場牽一髮動全身，各國都繃緊神經，就怕2008年的雷曼兄弟事件會再度上演。持續動盪的市場，是不是會波及到台灣的金融？ 百年歷史的瑞信，竟然爭議滿滿？什麼是可可債？外銀的投資作風又是如何？ 通膨和金融業的雙重危機，誰才是優先？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊| 文字：鄭惠文

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關報導之一：https://reurl.cc/Ge5yeD
▶相關報導之二：https://reurl.cc/3O6ExR
▶相關報導之三：https://reurl.cc/jlQZv2
▶相關報導之四：https://reurl.cc/ykDNY6

▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E63】二戰後的恩怨情仇 日韓間的徵用工爭議再掀風波【特派談新事S2E62】全美關注南卡律師命案判決出爐！關鍵證據浮上檯面【特派談新事S2E61】佐科威將卸任 布局政治王朝【特派談新事S2E60】俄烏戰爭一週年 俄羅斯烏克蘭新動向【特派談新事S2E59】不要熊貓！駐守在布拉格動物園的呆萌外交官
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【文化普拉斯S2E35】從洗地找回自信人生 作家林立青為街友當頭家