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【特派談新事S2E65】國際刑事法院發布逮捕令 俄羅斯總統蒲亭老神在在?

2023/3/29 19:15（3/29 19:25 更新）
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俄羅斯總統蒲亭近期被指控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，成為國際通緝要犯。（圖取自俄羅斯總統府網頁kremlin.ru）
俄羅斯總統蒲亭近期被指控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，成為國際通緝要犯。（圖取自俄羅斯總統府網頁kremlin.ru）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員

主題：蒲亭會因戰爭罪被捕嗎？

俄羅斯總統蒲亭近期被指控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，成為國際通緝要犯。

發出逮捕令的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC），有別於聯合國的國際法院，指控的對象是針對個人而非國家，迄今也有數起指控國家元首犯下戰爭罪的先例，其中包含塞爾維亞前總統米洛塞維奇、前蘇丹總統巴席爾等人。只不過這個超越個別主權國家、獨立運作的國際司法組織，卻沒有法警，僅靠著123個成員國合作來執法。

究竟這項逮捕令，是不是真的能將蒲亭繩之以法呢？ 會不會因此限縮蒲亭在國際間的行動？烏克蘭總統澤倫斯基也表示：「這是具有歷史意義的決定，將導向歷史性的究責行動」，那逮捕令對烏克蘭的意義又是什麼?

從國際局勢反觀，台灣尚未簽署羅馬規約，也未加入ICC，目前仍處於灰色地帶，一不小心即可能成為國際戰爭罪犯的窩藏地。倘若蒲亭逃亡至台，我們該如何自處? 若能申請加入，台灣是不是能有機會突破長期以來在國際間的身分困境？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：鄭惠文

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