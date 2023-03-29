【特派談新事S2E65】國際刑事法院發布逮捕令 俄羅斯總統蒲亭老神在在?

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員

主題：蒲亭會因戰爭罪被捕嗎？

俄羅斯總統蒲亭近期被指控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，成為國際通緝要犯。

發出逮捕令的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC），有別於聯合國的國際法院，指控的對象是針對個人而非國家，迄今也有數起指控國家元首犯下戰爭罪的先例，其中包含塞爾維亞前總統米洛塞維奇、前蘇丹總統巴席爾等人。只不過這個超越個別主權國家、獨立運作的國際司法組織，卻沒有法警，僅靠著123個成員國合作來執法。

究竟這項逮捕令，是不是真的能將蒲亭繩之以法呢？ 會不會因此限縮蒲亭在國際間的行動？烏克蘭總統澤倫斯基也表示：「這是具有歷史意義的決定，將導向歷史性的究責行動」，那逮捕令對烏克蘭的意義又是什麼?

從國際局勢反觀，台灣尚未簽署羅馬規約，也未加入ICC，目前仍處於灰色地帶，一不小心即可能成為國際戰爭罪犯的窩藏地。倘若蒲亭逃亡至台，我們該如何自處? 若能申請加入，台灣是不是能有機會突破長期以來在國際間的身分困境？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：鄭惠文

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關報導之一：https://reurl.cc/Q42jY0

▶相關報導之二：https://reurl.cc/6NGEbk

▶相關報導之三：https://reurl.cc/Nq2pN5

▶相關報導之四：https://reurl.cc/a1XkXX

▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com