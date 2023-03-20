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【文化普拉斯S2E35】從洗地找回自信人生 作家林立青為街友當頭家

2023/3/20 15:13（3/20 15:14 更新）
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工人作家林立青(右)，與主持人邱祖胤（左）分享創立公司、協助街友培養一技之長等故事。 中央社記者吳家昇攝 112年3月20日
工人作家林立青(右)，與主持人邱祖胤（左）分享創立公司、協助街友培養一技之長等故事。 中央社記者吳家昇攝 112年3月20日
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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者
‧與談人：林立青/ 工人作家

主題：為街友開公司，用洗地建立自信

林立青，不僅是《做工的人》這本書的作家，也是友洗社創公司的「頭家」。談起創立公司的初衷，林立青笑說靈感的來源：「你每天罵爛老闆，要不要乾脆開一間公司?」

友洗社創顧名思義即為「街友洗地，社會創新」。有別於ㄧ般的清潔公司，林立青帶領的團隊，旗下的成員是街友們，年齡層從22至67歲，服務的項目從洗地到整理遺屋。公司內部也有完善的制度，不僅和人生百味、芒草心等機構合作，由社工擔任保證人舉薦適合的街友，也有存款制度，目的就是希望街友們能夠自食其力。不只培養街友專業的洗地職能，也鼓勵他們自己和業主應對洽談，這紮紮實實的實踐了那句耳熟能詳的「給他魚吃，不如教他學會釣魚」。

洗地，是一項易學難精的工作。機器的配件和壓力，是洗地的「眉角」。只要選對工具設備，加上肯做的意願，這是一項只要做了就能立即見效的工作，同時也成了街友們建立自信心的重要關鍵。因為拿起高壓清洗機的噴頭後，就能重現髒污下的潔淨環境。

沒有家世顯赫的背景，正因如此，林立青更能用同理心去面對社會底層的弱勢族群，培養他們的一技之長，洗出嶄新的人生。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 ｜文字：鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

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‧影片：

影片來源：中央社
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