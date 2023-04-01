【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E13】內灣線 神隱小村vs.愛情小站

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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第13集談到充滿故事的內灣線，那裡有被譽為「愛情車站」的「合興站」。中央社記者張智彥攝 112年4月1日

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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：找回最初的樣貌

台灣北中南有3大重要的鐵路支線：平溪線、內灣線、集集線，見證了台灣工業化的重要歷程，而其中僅有「內灣線」是在戰後才出現的鐵路一條支線，也比平溪線和集集線稍嫌複雜了一些，為什麼？

內灣線起於「竹中站」，終止於「內灣站」，藏著現代與傳統，時光交錯的痕跡。最明顯的莫過於「竹中站」，它的舊建築不再，車站形體也改變了，成為高科技人才上下班的通勤點。

往前來到「上員站」，它與下一站「榮華站」雖然都是無人月台的「招呼站」，遊客必須主動刷卡才能離開，但「榮華站」比「上員站」多點趣味，尤其是鐵道旅行民眾喜歡「因諧音」在車票上討吉祥，比如「追分成功」或「永保安康」，在內灣線也有個「榮華富貴」，猜猜為了呼應「榮華站」而改名的「富貴站」，原名是什麼？

「竹東站」則是堪比台北西門町般精采熱鬧的地方，竹東菜市場的客家食材細膩性在此一覽無遺，你能看見賣青草茶的攤販擺放好幾代前所使用的器皿當展示品，也會吃到與中南部湯食不同的炒米苔目。在這裡，你能透過這些小販與生活產生微妙連結。

過了繁榮的「竹東站」，又是另一座無招呼站「橫山站」，它與「竹中站」和「榮華站」不同的地方在於，它仍有保留傳統客家風格的「神隱小村」。車站後方則是外形猶如半球的「大山背」，喜歡爬淺山的人，可穿越古道進入休閒農莊。

「九讚頭站」在亞洲水泥廠尚未藉公路運輸前，是內灣線最繁忙的一站。而曾為木材集散地的「合興站」，雖有相同境遇，卻因為一則真實愛情故事再度翻紅。那是1960年代，甄姓的新竹高中男學生與新竹女中女學生邂逅之處，「追火車」的傳奇是怎麼發生的？他們最後有修成正果嗎？

為了「榮華站」改名的「富貴站」，旁邊有一條產業道路，往北繞約1個半小時，便能走進附近的赤森林探索內灣自然環境跟風貌。

早年的「內灣站」，只有兩家麵店，在千禧年左右才以「劉興欽大嬸婆」的招牌，作為形象人物而出名，那時百年的日治駐在所前還有櫻花盛開，戲院也保持著原樣。北二高通車後，這個林業小鎮一下湧進大量觀光客，有些地方變成遊樂場，好比內灣吊橋下的油羅溪就像親子戲水空間，連戲院內都賣著各種創新美食，人潮勝過關西、北埔，在此可看見一種「觀光未來」發展的可能性。

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：張智彥

剪輯：張智彥｜照片：張智彥｜文字：張若瑤

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