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【特派談新事S2E66】和光州事件的受難者家屬擁抱 全斗煥家族中的悲劇性人物

2023/4/5 20:53（4/5 20:58 更新）
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韓國前總統全斗煥的孫子全宇元（前左）3月31日與518光州事件受害者家屬擁抱。（韓聯社）
韓國前總統全斗煥的孫子全宇元（前左）3月31日與518光州事件受害者家屬擁抱。（韓聯社）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：廖禹揚／中央社駐首爾特派員

主題：全斗煥孫驚天一跪 跪出韓國近代歷史的眼淚

韓國前總統全斗煥的孫子全宇元日前在社群媒體直播，做出一連串脫序行為，包刮披露家族黑幕、自爆吸毒等。而後他從美國返回光州，向518光州民主化運動的遺族、受害者家屬見面，他脫下黑色外衣，擦拭受難者的墓碑，並代替爺爺下跪道歉。

他說，爺爺全斗煥是「犯下莫大罪行的罪人」，而他則是「罪人」。

1979年10月，南韓前總統朴正熙遇刺身亡，全斗煥策劃「雙十二軍事政變」奪權。隔年5月18日，光州民眾為推翻軍事獨裁的政府，發起民主化抗爭的運動。當時的總統全斗煥派兵鎮壓，造成大量平民傷亡及失蹤，不過他直至2021年病逝前，都未承認自己曾派兵。

「謝謝你鼓起勇氣」、「以後就把光州當作你的第2個故鄉。」受難者家屬「五月媽媽」，接受了全宇元的下跪道歉，並哽咽地說出這些話。

全宇元，成了全斗煥家族中，首位承認全斗煥是光州事件的「屠殺禍首」。出身在充滿爭議的家族，全宇元是悲劇性的角色。

身為全斗煥的孫子從小就得接受跟外界不一樣的洗腦教育? 全斗煥家族的爭議不只一樁? 光州，是民主化運動的城市，和首爾的差別?

後製團隊：中央社影音中心
剪輯、 文字：鄭惠文

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