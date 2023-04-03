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【文化普拉斯S2E36】在書店聽古典樂 吳家恆重現19世紀的沙龍音樂會

2023/4/3 16:35（4/3 17:03 更新）
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音樂節策展人吳家恆(左)，與主持人邱祖胤（右）分享籌辦「巴赫在郭怡美書店」音樂節系列活動的緣起與趣事。中央社記者蘇聖斌攝 112年4月3日
音樂節策展人吳家恆(左)，與主持人邱祖胤（右）分享籌辦「巴赫在郭怡美書店」音樂節系列活動的緣起與趣事。中央社記者蘇聖斌攝 112年4月3日
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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者
‧與談人：吳家恆/ 「巴赫在郭怡美書店」音樂節策展人

主題：與音樂家面對面的小型音樂會

在迪化老街一棟百年老屋的後棟二樓，十八場以巴赫為主題的音樂會在三月完美落幕!那是吳家恆一手策畫的活動-「巴赫在郭怡美書店」音樂節。

誰說聽古典樂只能在音樂廳或是歌劇院，顛覆大眾過往的印象，吳家恆讓古典樂變得更「親近」，觀眾能近距離享受一場「邊吃邊聽」的音樂饗宴。對許多音樂愛好者來說，沙龍音樂是出現在書中，既熟悉又嚮往的場景。這次在郭怡美書店重現，吳家恆讓書迷們搖身一變，成了樂迷。

過去在疫情期間，許多藝文表演都只能停辦，少了許多演出機會，疏於練習也容易讓技巧顯得生澀。這十八場音樂會對音樂家們來說，就像是場考驗，不大的場地，卻讓技巧的好壞如實的呈現在觀眾眼前。

書店，不是專業的音樂廳，沒有經過特別的聲響設計。這棟有著百年歷史的建築物，從建材到房屋構造，能為音樂會增添怎樣的風味呢? 迪化老街竟能遇見三位職業女高音? 究竟還有哪些策展趣事呢?

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

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影片來源：中央社
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