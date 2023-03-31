【空中小客廳S2E38】離港不離台 占中三子陳健民歸鄉路

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香港占中發起人陳健民（左）應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤分享，他內心已不再為去留搖擺，將會定居台灣，尋找自己的位置應該做什麼才有意義。中央社記者謝佳璋攝 112年3月31日

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主持人：張若瑤

與談人：陳健民／占中三子之一、香港中文大學社會系前副教授、台灣政治大學社會系客座教授

主題：在「反抗」之後

陳健民，一位與中國共產黨周旋20年的香港社會學者，是信念堅定如一的「和理非」，卻換來326個失去自由呼吸的日子，以及懷抱著無法完成此生志業的遺憾，奔離家園，「媽媽說就算她病得很嚴重，我都不能回去」。

1989年中共六四天安門血腥鎮壓後，60萬香港人在「九七回歸」前離開之際，他從美國耶魯大學返回出生地任教，「我要成為知識份子影響世界，不當躲在大學裡的教授」。強烈的使命感，促使他奉獻生命中最精華的歲月，只在中國談4個字——「公民社會」。

「慢慢的，有些官員接受我們，還提供支持。」2003年香港「七一大遊行」後，中國官方派許多人聽取各方觀點，「我們一直保持聯繫，維持每個月談話很多年了。」陳健民甚至率領學者群走進中聯辦，為爭取香港普選「對話」。然而，從1993年到2013年的努力，都在習近平上台後1年，化成灰燼，「他們承諾2012年改革成功後，會開啟對話平台，卻始終未曾兌現」。

2013年是歷史的巧合，陳健民感受到中國內部收緊的狀態，北京答應香港2017年普選，卻遲遲未有動作，「那不是最好的時間點，可是我有責任在增加壓力的狀態下，讓北京進行最後一次談判」。這是因為發佈「讓愛與和平占領中環」信念書，引發雨傘革命而遭受牢獄之災前的陳健民。

從受苦到反抗的過程，陳健民將它寫成「獄中書簡」；而那段留下還是離開的困惑期，陳健民將它停格在2019年到2021年。2022年底，陳健民拿到身分證定居，「我想為台灣做事情」。

在台港人因兩岸局勢緊張，掀起二度移民潮，他卻只想留在台灣，聽陳健民怎麼說。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

聲音、影像剪輯：黃信源 ｜文字：張若瑤

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