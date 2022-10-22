川普前幕僚巴農因藐視國會被判4個月 罰款20萬元

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）曾任美國前總統川普幕僚的巴農（Steve Bannon）因拒絕與調查2021年初美國國會大廈攻擊事件的議員合作，今天被法官判處有期徒刑4個月。

路透社報導，巴農因未向調查2021年1月6日國會大廈攻擊案的聯邦眾議院特別委員會提供文件或證詞，於7月被判兩項藐視國會罪名成立。檢察官原本求處6個月徒刑，巴農的律師則要求緩刑。

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）也命令巴農支付6500美元（約新台幣20萬元）罰款，另允許他在提出上訴期間推遲服刑。

檢察官庫尼（J.P. Cooney）今天在聽證會上表示，巴農選擇「對國會嗤之以鼻」。庫尼說：「他不能凌駕於法律之上，這就是此案很重要的原因。」

現年68歲的巴農在川普參加2016年總統大選時擔任重要顧問；川普就任後，巴農於2017年擔任白宮首席策士，兩人一度不和，後來修復了關係。

巴農常被視為政治煽動者，他協助推動「美國優先」的右翼民粹主義論述、堅定反對移民，在某種程度上定義了川普的總統任期。巴農也在右翼媒體發揮重要作用，在美國國內外促進右翼主張、替右翼候選人宣傳。

巴農今天在宣判之前拒向法官發表意見。他在法院外發表激烈言論，有些抗議群眾不時高喊「叛徒」，想要壓過他的聲音。

巴農告訴記者：「今天是法官審判我的日子，但…11月8日（美國期中選舉日）是拜登非法政權的審判日，坦白說，也是（聯邦眾議院議長）裴洛西（Nancy Pelosi）和整個（調查）委員會的審判日。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111022