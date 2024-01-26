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拒作證被判藐視國會 川普前顧問納瓦洛判刑4個月

2024/1/26 08:43（1/26 08:56 更新）
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美國前總統川普執政時的白宮貿易顧問納瓦洛。（路透社）
美國前總統川普執政時的白宮貿易顧問納瓦洛。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國前總統川普執政時的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）因拒絕到聯邦眾議院特別委員會作證以配合2021年國會大廈遇襲案調查，今天遭判4個月有期徒刑。

川普支持者2021年1月6日闖入國會大廈抗議，企圖推翻川普2020年敗選結果，眾議院隨後成立特別委員會調查這起國會遇襲事件。

現年74歲的納瓦洛是曾就讀於哈佛大學的經濟學家。他拒絕作證或向這個由民主黨主導的委員會交出相關文件，華府的聯邦陪審團去年9月裁定兩項藐視國會罪成立。

法新社報導，美國聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）今天判處4個月有期徒刑，比檢方求處的刑期少2個月，並且下令支付9500美元（約新台幣30萬元）罰款。

根據「華盛頓郵報」消息，梅塔宣判時對納瓦洛表示：「你不是受害者，不是政治起訴的對象。你是自作自受。」

納瓦洛成了第2個因違抗眾議院特別委員會所發出的傳票而被判藐視國會有罪的川普親近盟友。

川普前幕僚巴農（Steve Bannon）先前也因藐視國會被判有罪，並被判4個月有期徒刑，但仍在上訴階段。納瓦洛也料將上訴。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130126

#川普
#納瓦洛
#國會
#美國
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