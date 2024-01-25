拜登連任之路大利多 汽車工會表態支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國前總統川普拿下新罕布什爾州初選後，總統拜登今天贏得美國最大汽車工人工會支持，白宮之戰急劇升溫。

法新社報導，川普昨天在新罕布什爾州將他唯一的挑戰者海利（Nikki Haley）拋在身後，越來越有機會取得共和黨提名之後，現在輪到拜登傳來好消息。

聯合汽車工會（The United Auto Workers）今天支持拜登連任，工會主席在華盛頓發表激昂演說時，不忘砲轟川普。

聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）為這位民主黨籍現任總統全力背書時，提及拜登過去支持工會，去年夏天也在工會罷工期間支持工會，為工人爭取調薪，是第1位這樣做的總統。

范恩表示：「拜登沒有講些言不及義的垃圾話，而是與我們站在一起。」

范恩先前因電動車政策與拜登針鋒相對，如今表態力挺，可望大幅提振拜登在密西根州等其他製造業州的選情。

工會表態支持後，81歲的拜登今天在華府頭戴黑色工會棒球帽，高舉手臂，接受工會會員歡呼。

拜登表示：「我只想說，很榮幸能獲得各位支持，我也支持你們。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130125