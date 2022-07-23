巴農藐視國會遭定罪 美眾院委員會：法治勝利

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國前總統川普昔日幕僚、美國右派重量級人物巴農（Steve Bannon）今天因違抗聯邦眾議院調查國會遇襲案的特別委員會所發傳票被判有罪，委員會稱這項裁定是「法治的勝利」。

陪審團裁定，68歲的巴農因拒絕向眾院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」提供證詞或相關文件而犯有2項輕罪。特別委員會正在調查去年1月6日川普支持者試圖推翻2020年總統大選結果，直搗國會大廈的暴力事件。

路透社報導，每項罪名可處30天到1年有期徒刑，以及100美元到10萬美元罰款。美國聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）將判刑日期定在10月21日。

由8名男性和4名女性組成的陪審團經過不到3小時的審議後裁定罪名成立，標誌著自1974年以來首度起訴成功的藐視國會案，當年一名法官判定導致前總統尼克森（Richard Nixon）下台的水門案醜聞同謀李迪（G. Gordon Liddy）有罪。

巴農是共和黨籍前總統川普2016年總統選戰關鍵顧問，2017年擔任白宮首席策士，兩人關係後來出現嫌隙，不過又獲得修補。巴農也在右翼媒體中扮演重要角色。

裁定結果出爐後，巴農對媒體說：「我們今天在這裡輸了一場戰役。我們正在打仗。」

巴農痛批「那個作秀審判委員會的成員」，說這些人「沒膽親自來到這裡，在公開法庭上作證」。他選擇不作證為自己辯護。

特別委員會民主黨籍主席湯普森（Bennie Thompson）和共和黨籍副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）透過聲明表示：「巴農遭定罪是法治的勝利。」

他們還說：「正因必須對所有該為1月6日事件負責任的人究責，任何妨礙我們調查這些事務的人都應承擔後果。沒人能凌駕於法律之上。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110723