傳服用K他命嚇壞投資人 馬斯克認：治療負面心態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在今天播出的訪談中間接表示，他使用藥物有益於特斯拉投資人，說他服用處方開立的K他命（Ketamine）來治療他的「負面心態」。

美國媒體報導52歲的馬斯克（Elon Musk）服藥，嚇壞一票投資人後，馬斯克證實他有在服用K他命。法新社報導，這種麻醉藥物通常用於疼痛管理和治療憂鬱症。

馬斯克對前美國有線電視新聞網（CNN）主持人勒蒙（Don Lemon）說：「K他命有助於讓人擺脫負面心態。」訪談內容今天公布在社群媒體上。

被問到使用K他命是否會影響投資人的觀感時，馬斯克說：「我們去年有全球銷量最佳的車子。所以從投資人的立場來看，如果我有在服用什麼，我應該繼續服用。」

馬斯克不僅是特斯拉執行長，還經營太空探索科技公司（SpaceX）及社群媒體平台X。

馬斯克否認濫用K他命，說他「大約隔週之類的才會使用劑量很少」的K他命。

他還說，他不認為自己患有「長期憂鬱症」，而是在他出現「負面化學狀態」時才會使用K他命。

在長達一小時的訪談中，馬斯克也提到本月曾與共和黨籍總統參選人川普會面一事，但並沒有說明他可能會在11月大選中支持誰。

他表示，他正在「疏遠」民主黨籍現任總統拜登，但這不代表他會支持川普，還說「現在到選前仍充滿變數」。

馬斯克本月15日在X貼文稱美國人民應該掀起「紅色浪潮」，於11月票投共和黨人，否則「美國就完蛋了」。

他寫道，「試想，這種情況要再繼續惡化4年」，指的是川普的主要論點之一，也就是美國快被非法移民淹沒的說法。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130319