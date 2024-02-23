川普密件案 律師辯稱任內公務行為享有總統豁免權

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國前總統川普的律師今天請求美國一聯邦法院駁回有關川普卸任時非法從白宮帶走機密文件的起訴，理由是川普受到總統豁免權的保護。

法新社報導，這起案件是關於川普（Donald Trump）把文件帶到他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）地產，且阻撓調查人員嘗試取回文件。川普正在競選回任總統，同時面臨4起刑事訴訟，這是其中一件。

美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）在佛羅里達州對川普提起包含40罪項的起訴，川普皆不認罪。

川普的律師在長達20頁的請求書中辯護說，當川普將文件從白宮帶走時，屬於公務行為。「川普在仍處於任期內做了這項決定，...這是公務行為，因此受到總統豁免權的保護。」

川普也用同樣的論點來反駁另一宗聯邦起訴，他被控在2020年總統大選輸給現任總統拜登（Joe Biden）後，密謀不下台而涉入一套計畫，最終造成一群他的支持者在2021年1月6日闖入國會大廈。

美國一聯邦上訴法院本月稍早裁決，美國憲法「不支持」川普方面提出的總統豁免權主張。川普其後也已向美國最高法院提出上訴。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1130223