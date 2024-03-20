美中關係緊張 黃仁勳：不是世界末日但會做好準備

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（中央社聖荷西19日綜合外電報導）晶片大廠輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，他並不預計會出現「世界末日場景」，但正在為中美緊張局勢的最壞情況做好準備。

法新社報導，美國去年加強對輝達和其他晶片公司技術的出口管制，以免先進技術落入中國軍方之手。

在政治分裂的美國國會中，反中情緒似乎是一個罕見的統一主題，對遏制中國公司擁有的短影音分享平台TikTok進行立法。

當被問到兩國之間的摩擦可能對輝達造成什麼影響時，黃仁勳表示：「我確實相信各國的目標並非敵對。」他也說，世界末日的場景不太可能發生，而它們要做的事和韌性與遵從有關。

黃仁勳說，目前，輝達需確保打算用於中國市場的晶片符合美國的限制，並使供應鏈更加多樣化。

他提到輝達新推出的人工智慧（AI）晶片架構Blackwell，並指出這包含了數萬甚至數十萬個零件。

黃仁勳說：「這些零件來自世界各地，其中許多來自中國。這就是事實，這也是汽車業的事實，是國防工業的事實。」

與英特爾（Intel）、美光（Micron）和德州儀器（Texas Instruments）等許多競爭對手不同，輝達並不生產自己的晶片，而是以外包的方式，主要是依靠台積電。考慮到台灣和中國地緣政治的隱憂，這可能是個弱點。

輝達昨天推出新款AI晶片Blackwell B200，以鞏固其作為AI熱潮主要供應者的地位。此外，輝達也宣布擴大與世界領先的比亞迪和其他中國電動車製造商的合作，包括開發由AI驅動的自動駕駛車。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130320