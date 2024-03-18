巴菲特太早出清台積電？市場看好AI前景勝於地緣政治

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（中央社紐約18日綜合外電報導）彭博報導，投資名人巴菲特1年前因憂心兩岸地緣政治疑慮而出清台積電股票。巴菲特似乎賣得太早，過去1年台積電股價大漲，投資人對人工智慧的狂熱勝過對地緣政治的擔憂。

巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.）2022年底將價值50億美元的台積電股票減持近9成，當時的決定震驚市場。波克夏緊接著在去年第1季又將所有剩餘股份全數出脫。

彭博報導，回頭看，2022年底的低點是敲進台積電的好時機，該股股價迄今翻倍，公司高層的樂觀展望激勵資金湧入，外資持股占流通股比重增至2年高點。

儘管股價頻創紀錄新高引來部分市場人士認為漲勢過快的疑慮，但綜合多位基金經理看法，中長期而言，人工智慧（AI）產業發展方興未艾，在晶圓代工市場擁有獨特地位的台積電獲利前景依舊可期。

百達資產管理公司（Pictet Asset Management）資深客戶投資組合經理安嘉麗（Anjali Bastianpillai）表示，台積電在整個晶圓代工市場的市占率逾5成，更在應用於AI的先進晶片中市占率逾9成，讓公司有望實現、甚至超越長期的成長目標。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity投資經理人Gary Tan也指出，雖然存在地緣政治方面的疑慮，但鑑於目前市場上缺乏與其同等質量的公司，「台積電是構成AI和整個半導體產業復甦的核心基石」。

全球約90%的先進邏輯晶片在台灣生產，台積電絕大部分晶圓廠都在台灣。一旦台海發生任何軍事衝突，都可能對全球科技供應鏈造成威脅。

報導中表示，台積電試圖分散風險，將在日本建造第二座晶圓代工廠，日本第一座廠熊本廠將於今年開始正式生產。此外，台積電還在美國亞利桑那州建造兩座先進晶圓廠，德國廠也在進行中。

瑞銀歐康納全球多重策略阿爾法（UBS O’Connor Global Multi-Strategy Alpha）共同投資長安寇恩（Bernard Ahkong）認為，雖然地緣政治被視為半導體產業的一個風險因子，但隨著各國考量晶片的戰略意義、將供應鏈本地化的意願顯著提升，地緣政治反而可能為該產業帶來順風，「我相信我們仍處於半導體上升周期的早期階段」。（編輯：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130318