黃仁勳談AI代工：輝達要建構軟體而非以軟體為工具

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（中央社記者張欣瑜舊金山19日專電）今年的輝達GTC大會，除AI新晶片外，輝達對發展軟體的企圖成為話題。輝達執行長黃仁勳今天在國際記者會闡述「AI代工」目標，他說，輝達要創建軟體技術而非以軟體為工具。

黃仁勳今天在GTC大會期間與國際媒體會面，展現輝達擴大軟體版圖的雄心。

他昨天在主題演講發布新軟體平台NIM，受到業界高度關注。今天，他告訴記者，「輝達要幫客戶客製化他們的NIMS，我們稱（這項服務）叫AI代工」。

黃仁勳昨天提到「AI代工」，比喻輝達要像台積電製造晶片一樣，成為AI領域的台積電。

黃仁勳今天強調，輝達並非現在才要進軍軟體，長期以來都在耕耘這塊領域，也算是「軟體公司」，他表示，輝達有「AI技術、專業知識、基礎設施」，這三項條件足以成為「AI代工廠」，替擁有平台的企業提供服務。

「軟體技術發展」成為今年GTC大會一大主軸，僅次於新一代AI晶片細節。

擴大軟體發展下，媒體好奇黃仁勳對此更進一步的想像。他回應，關鍵是個人要怎麼擁有「自己的語言模型」。從一開始，必須對既有語言模型進行微調，但這很耗時，現在則出現「指令工程師」（Prompt Engineer）。

他說，未來人類與AI互動，應該是結合多種技巧，打造出自己的語言模型。

他表示，AI對人類的一大貢獻便是「縮小技術鴻溝」，民眾不用一定要會C++語言，每個人都可以成為指令工程師，未來，都要學習如何對AI下指令。

他發揮幽默感舉例說，「我太太跟我說話時，她就在當我的指令工程師，而且她做得很好」。他也認為，之後的AI軟體會很容易上手。（編輯：陳慧萍）1130320