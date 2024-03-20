桃園機場歲修案懲處12人 機場公司提策進作為

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）桃機3日因南跑道歲修導致塞機、航班延誤，檢討報告今天出爐，桃園機場公司共12人遭懲處，最重記過2次，其中董事長與總經理各記過1次，機場公司也提出檢討及策進作為。

桃園國際機場公司針對3日南跑道歲修事件，下午提出檢討報告，由交通部常務次長林國顯主持，民用航空局局長何淑萍、交通部航政司司長韓振華、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫都列席。林國顯表示，交通部長王國材請桃機深切檢討，務實面對並具體提出改善及對策，避免再次發生。

范孝倫指出，這次事件在技術與行政面都有待加強，包括施工規劃、溝通協調與營運配套措施，以及飛航公告發布時間可適度提前、缺乏對旅客及民眾的宣傳、行政事宜不夠嚴謹等。

范孝倫說，將檢討跑道維護機制建立專案管控，鑒於12小時以上長時間關閉跑道產生的營運衝擊，未來將減少跑道長時間關閉、增加短、中期維護作業頻率；利用深夜及離峰時段，分段施工，降低干擾與衝擊。長時間關閉跑道維護作業將成立專案小組，由機場公司總經理擔任召集人強化協調管控機制。

范孝倫表示，機場公司於施工規劃階段時就將營運影響納入評估，與相關單位協調航班調整及配套措施，確認完成因應措施後再啟動關閉跑道維護作業，機場公司將持續管控至施工作業結束。未來涉及關閉跑道的飛航公告等資訊，將提早於預定關閉日90天前發布為原則，並將這次的各項策進作為修訂納入標準作業程序。

范孝倫表示，機場公司除於8日進行內部檢討，並於14日邀集4家國籍航空公司就旅客權益進行討論，依民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法及運送契約等相關規定處理，截至18日止，彙整機場公司與各航空公司收到案件約350件，將再邀集航空公司進一步檢討相關處理情形。

范孝倫說，機場公司分工究責後共懲處12人，桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫各記過1次，工程副總經理孫宏彬記過2次、營運副總經理李俊德記過1次，其餘處長含以下層級8人分別申誡1次到記過2次處分不等。

對於記者詢問，航管在時間帶調整及AAR（機場到場可接受率）管制作為上是否有疏失，最後都由范孝倫回覆，范孝倫說明日後再進行跑道維修時，將由機場公司總經理負責協調，避免塞機情況再次發生。

檢討報告出爐後，引發部分不滿的基層員工批評，認為只懲處機場公司12人，交通部及民航局無人需懲處，結果竟由機場公司承擔一切。（編輯：李錫璋）1130320