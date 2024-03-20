桃機修跑道新標準 王國材：關閉逾12小時專案處理

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）桃園國際機場3月初歲修南跑道時，造成航班大亂，桃園機場公司今天下午公布檢討報告及懲處名單。交通部長王國材今天說，未來跑道關閉12小以上就應特別專案處理。

王國材上午出席113年郵政節慶祝大會，接受媒體聯訪時，針對桃園機場3月3日歲修南跑道，造成航班嚴重誤點事件，他表示，桃機公司下午就會提出檢討報告及懲處名單，桃機董事長楊偉甫及總經理范孝倫也有提出自請處分。

王國材說，這次桃園機場歲修南跑道，只當做例行工作，未注意影響層面，交通部、民航局和桃機公司做了很多檢討，未來只要跑道關閉12小時以上，就特別專案處理，包括桃機、航空公司都要追蹤航班是否有調整，下半年北跑道歲修，就會依照新的標準。

王國材說，桃園機場24小時營運，很多員工要輪班，很辛苦，3月3日歲修跑道影響航班的事件，是員工一時疏忽，會有懲處，因桃機過去1年的表現很好，也盼國人體諒。

根據桃機公司先前公布的資料，3月3日47%航班誤點，14%延誤30分鐘內，11%延誤30分鐘到60分鐘，12%延誤1小時到2小時，10%延誤2小時。（編輯：李亨山）1130320