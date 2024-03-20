MLB首爾開幕戰接獲炸彈威脅 警追查寄件人

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（中央社首爾20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB開幕戰今天將在韓國首爾高尺天空巨蛋（Gocheok Sky Dome）舉行。韓聯社報導，警方正在追查威脅將在巨蛋發動炸彈恐怖攻擊的電郵寄件人。

警方表示，上午6時左右接獲韓國駐加拿大溫哥華總領事館職員報案，得知有一封電子郵件威脅將在聖地牙哥教士與洛杉磯道奇於首爾比賽期間引爆一枚炸彈，傷害日本二刀流球星大谷翔平等球員。

這封電郵以英文寫成，寄件人自稱是日本律師，官員正調查電郵是否從日本寄出。

警方懷疑這封電郵的寄件人就是去年在日本發出一連串炸彈恐嚇電郵與傳真的人。官員說，當時的寄件人也自稱是日本律師，且信件格式和內容與今天收到的炸彈恐嚇信相似。

韓聯社提到，警方正追查寄件人，並計劃部署30名突擊隊員和120人搜查高尺天空巨蛋。目前尚未發現任何危險或可疑情況。

今天這場比賽將為2024年MLB賽季拉開序幕，也是在韓國舉辦的第一場MLB比賽。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130320