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開箱老照片》「打擊盜錄」請願遊行

2024/3/21 07:00（3/21 07:24 更新）
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「打擊盜錄」遊行隊伍高舉反仿冒、反盜錄標語，希望喚起社會大眾尊重智慧財產權。（中央社檔案照片）
「打擊盜錄」遊行隊伍高舉反仿冒、反盜錄標語，希望喚起社會大眾尊重智慧財產權。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1992年（民國81年）3月21日：唱片業者與歌手組成的400多人隊伍，從中正紀念堂集合出發，舉行「打擊盜錄」請願遊行，希望喚起社會大眾尊重智慧財產權。

自1986年，在校園民歌之後崛起壯大的國內11 家唱片公司，包括福茂、飛羚、新格、喜瑪拉雅、飛碟、綜一、齊飛、上揚、歌林、寶麗金、滾石，著手成立國際唱片業交流基金會（IFPI）台灣分會後，IFPI成為積極向政府要求及施壓的唱片業政策遊說團體，主要的方向為要求政府制定著作權等相關法令、以公權力加強取締仿冒、盜錄行為，也就是「打擊盜版」，以及加強宣導民眾的著作權保護觀念。

較為著名的行動有：1987「第一種聲音─中華民國反盜錄演唱會」；1992年「321 打擊盜錄請願遊行」；1999年「終結盜版、捍衛正版」誓師大會；2002 年「404反盜版大遊行」等

其中因時任IFPI秘書長李瑞斌於1990年因取締盜版而被砍傷，為喚起群眾意識，IFPI在1992年舉辦「321打擊盜錄請願遊行」活動，包括方季惟等歌手及唱片業者約400多人走向街頭，並向司法院、立法院遞請願書，希望政府部門能真正重視盜版的嚴重性。

國際唱片業交流基金會（IFPI）台灣分會於2008年更名為「財團法人台灣唱片出版事業基金會」。

想看更多IFPI的照片，立即到中央社影像空間。1130321

請願歌手方季惟（中左）與業者在立法院前踐踏道具製成的盜錄錄音帶，表示反盜錄的決心。（中央社檔案照片）
請願歌手方季惟（中左）與業者在立法院前踐踏道具製成的盜錄錄音帶，表示反盜錄的決心。（中央社檔案照片）
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