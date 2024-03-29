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美智庫：拜登連任有利中美關係發展

2024/3/29 11:20
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（中央社記者張謙香港29日電）據報導，美國智庫指出，如果美國總統拜登在年底大選連任，將有利美國和中國關係發展；對於美國是否因基本法23立法而制裁香港，這個智庫分析，華府目前持觀望態度。

香港無線電視台今天報導，美國智庫「梅琳和麥克曼斯菲德基金會」（The Maureen and Mike Mansfield Foundation）會長季浩豊（Frank Jannuzi）近日在香港大學出席座談時說，中國和美國是世界兩大經濟體，競爭是必然的，並相信中國未來將會在部分領域超過美國。

他又說，過去8個月中美高層互訪頻繁，如果拜登在年底美國大選成功連任，將有利中美關係發展。

在香港問題上，季浩豊被問到為何美國沒有如同香港國安法生效時一樣，制裁香港，他回應說，相信華府目前抱持觀望態度，具體要看案例，了解當局如何實施法令。

至於23條立法是否影響香港的國際金融中心地位，他說，現時言之尚早，香港擁有非常特殊的地位，既是進入中國的窗口，也是美國在整個印度、太平洋地區的商業活動中心，預期這種情況能夠維持，也希望繼續維持。

據報導，美國總統拜登過去擔任參議員時，季浩豊曾是其助手。

2020年中香港實施國安法後，美國政府先後制裁多名香港官員。（編輯：曹宇帆）1130329

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