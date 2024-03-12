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全英羽球公開賽 王子維首輪不敵渡邊航貴遭淘汰

2024/3/12 20:57
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（中央社記者黎建忠台北12日電）超級1000等級的全英羽球公開賽今天展開首日賽事，在前1站有好表現的台灣選手王子維，在面對日本好手渡邊航貴，拚戰了47分鐘，仍以14比21、13比21苦吞首輪敗仗。

「羽球王子」王子維在上週法國羽球公開賽闖進8強，當時他在16強以21比12、21比17痛宰現任球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），搶下對戰生涯首勝，也讓他本週世界排名竄升4位，來到第23名。

本週來到更高等級的全英羽球賽，王子維首輪32強對上世界排名第20的日本好手渡邊航貴，賽前雙方交手過3次，全都由渡邊航貴獲勝。

首局王子維展現無比韌性，雖兩度以2比8、7比12落後，但比賽後段一度追到13比15的2分差距，只可惜接下來王子維在多拍來回下，出現過多失誤，被對手打出一波6比1攻勢而讓出首局。

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第2局王子維似乎受到體能和上週雙腳不適的影響，開賽2比2後就被對手逐漸拉開比數，最多以9比18落後達1倍之差，毫無逆轉機會，連丟2局吞下敗仗。

不過台灣男雙組合張課琦、柏禮維今天在首輪以21比10、21比14輕取加拿大組合凱文．李（Kevin Lee）、林德曼（Ty Alexander Lindeman），闖進16強；女雙李佳馨、鄧淳薫則以18比21、12比21不敵泰國組合。（編輯：張雅淨）1130312

#王子維
#柏禮維
#張課琦
#法國羽球公開賽
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