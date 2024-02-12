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亞洲羽球團體賽 「麟洋配」領軍男團13日戰哈薩克

2024/2/12 12:56（2/12 13:36 更新）
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2024年亞洲羽球團體錦標賽13日將在馬來西亞點燃戰火，首日賽事台灣男團由奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟領軍迎戰哈薩克，預料可輕鬆搶下開門紅。圖為台灣男、女代表隊成員合影。（劉佳城提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月12日
2024年亞洲羽球團體錦標賽13日將在馬來西亞點燃戰火，首日賽事台灣男團由奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟領軍迎戰哈薩克，預料可輕鬆搶下開門紅。圖為台灣男、女代表隊成員合影。（劉佳城提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）在馬來西亞莎阿南舉行的亞洲羽球團體錦標賽今天賽程安排出爐，由「麟洋配」李洋、王齊麟領軍的台灣男團明天預賽首戰哈薩克，預料將可輕鬆過關，至於女團則是輪空。

每2年舉辦一次的亞洲羽球團體錦標賽，採男團、女團分開進行，每名參賽選手只要有下場，都可獲得目前身上世界排名積分的1/10分數。打進前4名的國家可直接獲得今年湯優盃的參賽權，不過台灣過去不論男、女團都未曾打進過4強。

今年「台灣一哥」周天成為了備戰2月底開始的歐洲5連戰選擇休兵，而女單世界第3的「羽球天后」戴資穎則因身上還有些微傷勢需要恢復，同樣缺席這場亞團賽。

總教練劉佳城在接受中央社訪問時分析，韓國女團這次沒有派隊，「對我們來說還是有點機會可以拚一下4強門票，至於男團從分組預賽出線難度不高，還是要看8強抽籤結果。」

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亞團賽台灣男團預賽和馬來西亞、哈薩克、汶萊同組；女團則是和日本、新加坡同組；男團明天首戰哈薩克，14日打汶萊、15日戰馬來西亞，女團明天休兵後，14、15日先後對上新加坡及日本，賽制預賽打完後取前2名進行8強單淘汰賽。

今年亞洲羽球團體錦標賽的台灣隊陣容，包括男子隊有林俊易、王子維、戚又仁、李佳豪，王齊麟/李洋、盧敬堯/楊博涵、李哲輝/楊博軒；女子隊則有許玟琪、白馭珀、宋碩芸、林思雲、許雅晴/林琬清、張淨惠/楊景惇、胡綾芳/林筱閔。（編輯：張雅淨）1130212

#麟洋配
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