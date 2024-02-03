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鬥拍3對3羽球賽落幕 戴資穎搞笑謝對手不殺之恩

2024/2/3 20:12（2/3 20:35 更新）
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第2屆Red Bull鬥拍3對3羽球賽3日在高雄順利落幕，最終是由北區代表「金白藍」取得和羽球天后戴資穎（右3）小隊交手機會，戴資穎和隊友、奧運金牌好手王齊麟（右）都稱讚對手表現出色。右2為藝人LuLu黃路梓茵。中央社記者黎建忠攝 113年2月3日
第2屆Red Bull鬥拍3對3羽球賽3日在高雄順利落幕，最終是由北區代表「金白藍」取得和羽球天后戴資穎（右3）小隊交手機會，戴資穎和隊友、奧運金牌好手王齊麟（右）都稱讚對手表現出色。右2為藝人LuLu黃路梓茵。中央社記者黎建忠攝 113年2月3日
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（中央社記者黎建忠高雄3日電）第2屆Red Bull鬥拍3對3羽球賽今天在鳳山體育館落幕，台灣羽球好手戴資穎組成的「戴資穎小隊」，在壓軸的表演賽擊敗對手，但戴資穎搞笑謝對手的「不殺」之恩才能獲勝。

鬥拍3對3羽球賽北區冠軍「金白藍」、中區冠軍「柑草粉之東山再起」、南區冠軍「鋒羽羽球」今天先進行循環賽，最後由「金白藍」拿下總冠軍，進而獲得和戴資穎、王齊麟、藝人LuLu組成「戴資穎小隊」的比賽機會，

沒想到壓軸的比賽中，首局戴資穎小隊竟被對手後來居上而落敗，幸好第2、3局靠著戴資穎、王齊麟主導攻守，順利要回優勢最後獲勝。

戴資穎賽後接受訪問時笑說，要先謝謝對手的不殺之恩，沒有刻意對著LuLu進攻殺球，不然比賽結果可能就不是這樣了。隨後戴資穎也盛讚對手，「看得出來他們很有默契，走位、輪轉都相當順暢。」

從1月下旬的印尼大師賽返國後，王齊麟因為有些傷勢選擇休息和治療，今天首局沒有進入狀況出現多次失誤，但也有2次力道十足的扣殺讓現場觀眾驚呼聲連連，他笑說：「讓比賽刺激一點嘛。」戴資穎則是在旁邊吐嘈笑說：「我以為你是對手派來臥底的。」

戴資穎指出，鬥拍已經辦2次了，看到越來越多參賽選手認真準備，進場觀看的觀眾也變多，「希望這項賽事能延續下去，從3對3開始，可以提升大家打羽球的樂趣和參與度。」

「金白藍」的林存甫、林芸、侯以修，過去幾週還特別請教練來訓練3對3怎麼輪轉。其中林存甫、侯以修已經搭檔男雙10幾年，而林存甫跟林芸還是夫妻檔，結婚後也固定搭配混雙參加國內賽事，3人好默契不在話下。

林存甫在接受中央社訪問時說，和戴資穎以及王齊麟交手真的是完全不同的震撼感，「而且我還有從他們手中拿到分數，也擋下幾次王齊麟的殺球，應該可以回去說嘴一輩子了。」

侯以修則笑說：「開打前既興奮又緊張，當從戴資穎手中拿到分數的時候，我都覺得很不真實。」（編輯：李亨山）1130203

#王齊麟
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