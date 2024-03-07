麟洋配不敵中國組合 無緣法國羽賽男雙16強

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（中央社記者陳容琛台北7日電）超級750系列的法國羽球公開賽，台灣男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，以10比21、21比11、11比21不敵「中國組合」梁偉鏗、王昶，無緣男雙16強。

世界排名第10名的「麟洋配」李洋、王齊麟，過去曾兩度交手世界排名第3的「中國組合」梁偉鏗、王昶，其中在去年的亞洲羽球錦標賽大戰3局奪勝，但在去年中國羽球大師賽卻被對手逆轉吞敗。

如今，再戰實力堅強的「中國組合」，「麟洋配」在首局發揮不理想，甚至出現一口氣連丟10分，導致落後差距過大，以10比21讓出；所幸，「麟洋配」第2局迅速調整，一開始取得8比2領先，並在技術暫停後持續擴大分差，在連得3分情況下，以21比11扳回一城。

進入決勝第3局，「麟洋配」在前段還能緊咬比分，沒想到在技術暫停後，受到失誤過多影響，最後再以11比21吞敗，無緣挺進男雙16強，只能寄望下週超級1000系列的全英公開賽，持續力拚巴黎奧運積分。

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另外，台灣男雙「楊肉盧」盧敬堯、楊博涵以21比14、21比15擊敗「印尼組合」馬辛（Daniel Marthin）、卡爾南多（Leo Rolly Carnando），而延續上週德國公開賽奪冠的氣勢，「李楊配」李哲輝、楊博軒則以21比11、21比17力退世界排名第9的「印尼組合」毛蘭納（Bagas Maulana）、菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），雙雙挺進16強。

男單部分，台灣小將蘇力揚迎戰世界排名第38名的中國好手趙俊鵬，花費40分鐘，即以21比12、21比15取勝，搶下男單16強門票，下一戰將碰上世界排名第32的印尼好手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。（編輯：陳仁華）1130307