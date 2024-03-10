李哲輝、楊博軒勝日本組合 首闖法國羽球賽冠軍戰

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣羽球男雙搭檔李哲輝、楊博軒，今天在超級750的法國羽球公開賽4強，以21比18、23比21擊敗日本組合保木卓朗、小林優吾，生涯首度闖進賽史冠軍戰。

世界排名第16名的李哲輝、楊博軒，連續2週在世界羽球總會（BWF）的賽事都有好表現，前場德國公開賽奪冠，轉戰法國後又一路闖進冠軍戰，對手將是世界排名第1的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。

李哲輝過去和前搭檔李洋合作時，就曾在2017年的超級系列法國羽球賽奪冠，2018年又闖進過4強，對李哲輝來說，法國幾乎是他的幸運地。

自從李哲輝在2019年和楊博軒合作後，雖然拿下過5座冠軍，但最高僅是超級300等級，這次2人總算聯手殺進法國羽球賽冠軍戰，也已寫下2人搭檔後在超級500以上等級的最佳成績。

李哲輝和楊博軒生涯對戰世界排名第6的日本組合保木卓朗、小林優吾有著2勝1敗的優勢，今天再戰，首局4比3領先時，就靠著一波7比2的攻勢搶先以11比5進入技術暫停並順利拉開差距，隨後都保持著至少2分的領先，如願收下首局。

第2局李哲輝和楊博軒上演精彩逆轉秀，比賽中、後段分別以10比16、13比19兩度大比分落後，但隨後台灣組合先追成20比20平手後，再靠著出色中、前場的平抽擋逆轉戰局，順利以23比21拿下第2局及比賽勝利。

李哲輝、楊博軒晉級冠軍戰後，至少可獲得9350的世界排名積分，對於爭奪巴黎奧運門票大有幫助，很有機會超越目前世界排名第10的「麟洋配」李洋、王齊麟，代表台灣前進奧運。

男雙決賽推估台灣時間今晚11點登場，李哲輝、楊博軒生涯對上蘭基雷迪與謝提2戰皆敗，這次就看台灣組合能否延續近來的好氣勢與手感。（編輯：陳仁華）1130310