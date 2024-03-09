李楊配力退印尼組合 躋身法國羽球賽男雙4強

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（中央社記者陳容琛台北9日電）超級750系列的法國羽球公開賽，台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒今天以22比20、21比19力退世界排名第7的「印尼組合」法賈爾、萊恩，挺進4強。

延續上週德國羽球公開賽奪冠的氣勢，「李楊配」李哲輝、楊博軒先在首輪擊敗世界排名第9的「印尼組合」毛蘭納（Bagas Maulana）、菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），前役又扳倒世界排名第3的「中國組合」梁偉鏗、王昶，順利晉級男雙8強。

「李楊配」今天面對曾高居世界排名第1的「印尼組合」法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto），兩組人馬曾6度對戰，不過「李楊配」僅取得1勝，最近1次過招是今年1月的印尼羽球大師賽，當時台灣組合以直落2吞敗。

此役首局幾乎一路處於落後的「李楊配」，卻成功克服最多落後5分局面，在14比18時連得5分逆轉比分。即便被對手率先逼出局點，但「李楊配」即時穩住陣腳，在化解局點後，立刻連趕2分，以22比20先馳得點。

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次局狀況依舊膠著，雙方互有領先，而「李楊配」在技術暫停後，把握一波4比0攻勢，一度拉開到5分領先，沒想到卻被對手追平，所幸最後「李楊配」順利關門，再以21比19搶下勝利，前進男雙4強。

下一戰「李楊配」將迎接世界排名第6的「日本組合」保木卓朗、小林優吾，力拚連續2週打進男雙冠軍戰。而台灣「羽球天后」戴資穎則在女單4強對決世界球后安洗瑩，持續為巴黎奧運積分衝刺。（編輯：李亨山）1130309