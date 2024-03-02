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李哲輝、楊博軒晉德國羽賽冠軍戰 挑戰本季首冠

2024/3/2 20:54
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（中央社記者陳容琛台北2日電）超級300系列的德國羽球公開賽，台灣男雙李哲輝、楊博軒今天以22比20、21比11擊敗「丹麥組合」，挺進男雙冠軍戰，有望挑戰本季首冠。

隨著男單的「左手重砲」林俊易、蘇力揚及女單宋碩芸等人相繼淘汰出局，男雙的「李楊配」李哲輝、楊博軒及女雙的許雅晴、林琬清成為唯二仍在德國公開賽奮戰的台灣選手。

其中，世界排名第16的「李楊配」，在本屆德國公開賽榮膺男雙第2種子，昨役擊敗「泰國組合」蘇柏（Supak Jomkoh）、吉丁努蓬（Kittinupong Kedren）後，今天則在4強戰面對世界排名第17的「丹麥組合」克亞爾（Rasmus Kjaer）、瑟加德（Frederik Soegaard），不過雙方過去沒有留下對戰紀錄。

此役首局兩組人馬形成拉鋸戰，不斷的互換領先的情況下，「李楊配」率先逼出1個局點，即便一度被追到20比20平手，但他們立刻穩住陣腳，連得2分以22比20先馳得點。

歷經首局的苦戰，「李楊配」在次局士氣大振，一開始即取得5比1領先，並不斷擴大差距，最後輕鬆再以21比11搶下比賽勝利，僅花費34分鐘，晉級男雙冠軍戰，有望挑戰本季首冠。

而在接下來的男雙冠軍戰，「李楊配」將挑戰頭號種子「大馬組合」王耀新、張御宇及「中國組合」何濟霆、任翔宇對戰的勝方。（編輯：陳政偉）1130302

#羽球
#李哲輝
#林俊易
#楊博軒
#許雅晴
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