羽球亞團賽 台灣男團激戰不敵韓國無緣4強

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（中央社記者陳容琛台北16日電）在馬來西亞莎阿南舉行的亞洲羽球團體錦標賽，台灣男團今天在8強戰面對韓國，可惜最後激戰5點以2比3落敗，無緣挑戰隊史首度4強。

昨役不敵地主馬來西亞，台灣男團以分組第2晉級8強，經過重新抽籤後，確定迎戰上屆季軍的韓國，今天排出的5點陣容分別為第1點男單林俊易，第2點男雙李洋與王齊麟，第3點男單李佳豪，第4點男雙李哲輝與楊博軒，第5點男單戚又仁。

面對世界排名第52的全奕陳，台灣「左手重砲」林俊易在首局一度取得4分領先，但在技術暫停後被對手連得5分，導致以17比21讓出。不過，次局林俊易即時調整，以21比18扳平戰局，決勝局更是完全壓制全奕陳，再以21比11為台灣男團先馳得點。

昨天與昔日搭檔李哲輝再合體的李洋，今天則是與王齊麟扛起第2點男雙，迎戰世界排名第3的徐承宰、姜敏赫，可惜未能趁勝追擊，以14比21、14比21落敗，加上第3點男單李佳豪以18比21、14比21不敵世界排名114的李宥奎，讓台灣男團陷入1比2落後。

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來到關鍵的第4點男雙，李哲輝、楊博軒在首局技術暫停後，打出強勢7比0攻勢，並以21比10率先搶下，即便次局浪費4分領先，以16比21讓出，但「李楊配」在第3局狀況回穩，頻頻殺球讓對手毫無招架之力，以21比13幫助台灣男團延長戰線。

進入決勝的第5點男單，世界排名39的戚又仁迎戰世界排名308的鄭民善（Jeong Min Seon，音譯），沒想到卻意外陷入苦戰，首局一度以19比17領先，結果被對手連追4分讓出。次局一路緊咬比分，可惜又在後段失守，最後回擊掛網，以15比21吞敗，葬送台灣男團的4強夢。（編輯：管中維）1130216