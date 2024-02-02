周天成化解3賽末點 晉級泰國羽球大師賽4強

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（中央社記者陳容琛台北2日電）超級300系列的泰國羽球大師賽，「台灣一哥」周天成今天強勢化解3個賽末點，以12比21、21比17、23比21擊敗林俊易，順利挺進男單4強。

接連擊敗李佳豪、王柏崴晉級男單8強，世界排名第14名的周天成，今天與挑戰泰國羽球大師賽衛冕的「左手重砲」林俊易正面交鋒，等於連續3場都上演「台灣內戰」。而過去兩人曾對戰過2次，各自搶下1勝，不過在去年的台北羽球公開賽，周天成苦戰3局不敵林俊易。

首局周天成幾乎皆處於落後局面，尤其在12比13時，更被林俊易一鼓作氣連得8分，導致以12比21讓出。不過，經驗豐富的周天成，立刻在第2局展開反撲，在4比4平手時，同樣回敬8比0攻勢，即便浪費2個局點，但仍靠著林俊易殺球出界，以21比17扳回一城。

進入決勝第3局，周天成先陷入0比3落後，但也隨即連得4分，沒想到林俊易再以6比0攻勢回應，讓周天成以5分落後。然而，在技術暫停後，周天成開始急起直追，並扳成15比15平手。

雖然先被林俊易逼出2個賽末點，但周天成展現強心臟，連趕2分追平比分，接著再度化解1個賽末點，最後以23比21成功上演逆轉秀，搶下男單4強門票，他也興奮地把球拍丟上觀眾席。

除了周天成外，22歲小將蘇力揚以21比18、21比13擊敗世界排名第21的香港好手伍家朗，同樣躋身男單4強之列。

女單部分，26歲女將許玟琪以17比21、11比21不敵泰國女將素尼達（Supanida Katethong）。（編輯：管中維）1130202