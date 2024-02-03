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周天成直落2過關 泰國羽球大師賽和駱建佑爭冠

2024/2/3 19:00（2/3 19:51 更新）
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超級300等級的泰國羽球大師賽3日進行4強賽，台灣男單羽球一哥周天成擊敗荷蘭選手卡爾尤，闖進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月3日
超級300等級的泰國羽球大師賽3日進行4強賽，台灣男單羽球一哥周天成擊敗荷蘭選手卡爾尤，闖進決賽。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月3日
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（中央社記者黎建忠高雄3日電）超級300的泰國羽球大師賽今天進行的男單4強，「台灣一哥」周天成面對荷蘭的卡爾尤打來輕鬆寫意，僅用34分鐘就以21比15、21比12過關，冠軍戰將對上新加坡的駱建佑。

世界排名第14的周天成賽前對上世界排名第51的卡爾尤（Mark Caljouw），有著1勝0敗的優勢，今天雙方二度交鋒，周天成完全壓著對手打。

首局比賽前段，周天成就取得9比4的領先，雖然一度被對手追成9比9平手，但周天成穩住陣腳，靠著多次的前、後場調動，讓技術層面比較劣勢的卡爾尤頻頻失誤，周天成逐漸拉開比數，順利收下首局。

第2局周天成打來更輕鬆，雙方5比5平手後，周天成靠著7比1攻勢擴大優勢，15比9時又連得4分提前奠定勝基，比賽末段雙方打來一團和氣，臉上不時出現笑容。

另一場男單4強賽，由新加坡好手駱建佑對上台灣新秀蘇力揚，結果駱建佑以21比14、21比14獲勝。

周天成度過從去年底到今年初的連4場首輪淘汰的小低潮後，終於在這場泰國大師賽闖進冠軍戰，對手是新加坡好手、世界排名第12的駱建佑，雙方生涯交手過6次勝敗各半，這也將是周天成自從去年11月5日拿下德國海洛公開賽冠軍後，再有爭冠機會。（編輯：吳協昌）1130203

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