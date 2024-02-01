周天成苦戰自家人王柏崴 泰國羽球大師賽晉8強

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（中央社記者黎建忠台北1日電）超級300等級的泰國羽球大師賽今天進行各組16強賽，「台灣一哥」周天成對上自家人王柏崴鏖戰67分鐘，才以21比18、15比21、21比19辛苦獲勝，順利挺進8強。

男單世界排名第14名、34歲的周天成，今天首度在國際賽面對世界排名第90名，且在國內同屬一個球團的21歲王柏崴，沒想到意外陷入苦戰。

周天成首局就展現老大哥的氣勢，雙方4比4平手後連得6分拉開比數，隨後周天成始終維持著至少2分以上的優勢，順利收下首局。

第2局前段雙方互有拉鋸，雖然周天成一度以10比14落後，但隨後追平比數，不過王柏崴靠著一波7比1的攻勢搶回第2局，雙方戰成1比1。

關鍵的第3局，周天成雖以11比10領先進入技術暫停，並且取得18比14的優勢，但王柏崴後來追平比數，幸好周天成發揮征戰多年的經驗再連得2分搶先獲得2個賽末點，最終如願拿下比賽勝利。

闖進8強的周天成，接下來要面對的又是自己人「左手重砲」林俊易，雙方過去交手2次勝負各一。

由於巴黎奧運參賽積分排名只算至今年4月底，周天成和世界排名第19名的林俊易積分相距不大，都很有機會搶下台灣可能只有的一席男單資格。

另外，台灣男單新秀蘇力揚也以21比12、21比14擊敗中國的雷蘭曦；至於女單賽事，台灣好手、大會第7種子許玟琪，則以21比16、21比11擊敗緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar），同樣闖進8強。（編輯：李亨山）1130201