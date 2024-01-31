周天成拍下李佳豪 闖進泰國羽球大師賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣羽球一哥周天成今天在超級300系列泰國羽球大師賽男單首輪登場，以23比21、21比18拍下自家人李佳豪，而蘇力揚則爆冷拍下日本好手西本拳太，雙雙闖進16強。

世界排名第14的周天成開季前2站馬來西亞公開賽、印度公開賽都是首輪遭到淘汰，直到上週印尼大師賽本季首勝才開張，最終止步16強，本週前進泰國參加泰國大師賽，男單首輪就上演「台灣內戰」戲碼，對手是排名第32的李佳豪。

周天成、李佳豪首度在國際賽對決，周天成首局在17比13領先時被李佳豪迎頭趕上，周天成先是化解對方1個局點，儘管隨後錯過1個局點機會，經驗豐富的他仍以23比21搶下首局。

周天成次局克服開局1比4落後，以一波7比0強攻超前，而李佳豪再次展現韌性，扳成18比18平手，所幸周天成關鍵時刻穩住陣腳、連得3分，以21比18迎接勝利，16強賽將再度碰上自家人王柏崴。

男單部分，蘇力揚以21比17、21比19拍落第3種子、世界排名第11的日本好手西本拳太，與「左手重砲」林俊易、戚又仁、女單邱品蒨一同前進16強；而女雙許尹鏸與林芝昀、黃宥薰與梁庭瑜以及混雙楊博軒與胡綾芳則是各自搶下晉級門票。（編輯：張雅淨）1130131