泰國羽球大師賽闖進決賽 周天成做好應戰準備

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）超級300等級的泰國羽球大師賽今天進行4強賽，台灣一哥周天成擊敗荷蘭對手挺進決賽，明天將對上新加坡一哥駱建佑，周天成表示自己就是把身體準備好，會有一套應對的戰略。

泰國羽球大師賽今天進行4強賽，台灣有男單選手周天成和蘇力揚進入4強賽，不過蘇力揚以14：21和14：21敗給新加坡一哥駱建佑，無緣爭冠。

蘇力揚接受中央社訪問時表示，上週在印尼公開賽時就對上過駱建佑，駱建佑擊球侵略性特別強，因此防守壓力很大，他檢討改善想辦法降低駱建佑帶來的威脅，因此今天做得還不錯，盡量黏住駱建佑，從多拍中找機會，但僵持分數時自己長球和後場控球失誤比較多，分數被拉開就比較難追回。

蘇力揚說，賽前沒想到自己會打到四強，一步步走到這裡，對自己來說是個肯定，接下來專心備戰2月底的德國公開賽。

周天成今天在4強賽則是對上荷蘭球員卡爾尤（Mark Caljouw），以21比15和21比12直落二的比數擊敗卡爾尤，晉級決賽。

周天成賽後接受中央社訪問時表示，他覺得自己今天發揮得還不錯，精力有集中，戰術變化都有掌握到，例如把對手拉開並積極進攻，讓自己有比較多進攻和得分機會。

周天成闖進決賽明天將對上新加坡一哥駱建佑，他表示就是把身體準備好，也會有一套應對的戰略。（編輯：陳承功）1130203

超級300等級的泰國羽球大師賽3日進行4強賽，台灣男單羽球一哥周天成以直落二擊敗荷蘭選手卡爾尤，闖進決賽。圖為周天成贏球之後雙手合十向全場觀眾致意。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月3日

中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月3日超級300等級的泰國羽球大師賽3日進行4強賽，台灣男單小將蘇力揚（右）敗給新加坡一哥駱建佑（左），無緣決賽。圖為兩人賽後握手致意。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年2月3日