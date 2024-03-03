李哲輝楊博軒逆轉中國組合 德國羽球公開賽男雙奪冠

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（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣羽球男雙好手李哲輝、楊博軒今天在超級300的德國羽球公開賽決賽，以15比21、23比21、23比21逆轉擊敗中國組合任翔宇、何濟霆，拿下今年首勝。

世界排名第16的李哲輝、楊博軒，賽前和任翔宇、何濟霆交手過一次落敗，今天再戰開賽後雙方節奏都打得很快，中、前場的前3拍壓力都很大，比賽前段雙方都還互有拉鋸，不過在7比7平手後，台灣組合逐漸被對手拉開差距，最終以15比21落敗。

第2局李哲輝、楊博軒重整旗鼓，一度以14比6取得8分的領先優勢，不過就在此時，台灣組合突然不知道怎麼打球，不但多次主動殺球失誤，就連接發球都出現5次直接「一拍自殺」的離譜掉分方式，被中國組合追到18比18平手，幸好李哲輝和楊博軒關鍵時刻醒過來，最後以23比21收下第2局。

來到關鍵的第3局，李哲輝和楊博軒兩度以5比8、8比11落後，但他們並未氣餒，仍舊努力追趕，反倒以20比18率先取得2個賽末點，儘管遭中國組合任翔宇、何濟霆追平，但在22比21領先時，對手回發球彈到網帶沒過，讓李哲輝、楊博軒艱辛地拿下勝利。

這是李哲輝和楊博軒自從2019年合拍以來的第4座冠軍，其中去年的韓國羽球大師賽、今年的德國羽球公開賽都屬於超級300等級，另外2座則分別為超級100和國際挑戰賽等級。

奪冠之後的李哲輝、楊博軒將接著轉往法國，參加超級750的法國羽球公開賽，根據籤表，他們首輪將對上2022年全英羽球賽男雙冠軍的印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）。（編輯：張雅淨）1130303