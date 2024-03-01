「左手重砲」林俊易勝世錦賽銅牌 晉德國羽球賽8強

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（中央社記者黎建忠台北1日電）台灣羽球好手、「左手重砲」林俊易今天在超級300的德國羽球公開賽16強，面對曾拿過世錦賽銅牌的泰國球員王高倫，以21比15、17比21、21比3獲勝，如願闖進最終8強。

擁有華裔血統的泰國球員王高倫（Kantaphon Wangcharoen），也有中文名字，他曾在2019年羽球世界錦標賽獲得男單銅牌，不過林俊易似乎就是他的剋星，雙方賽前交手4次全都由林俊易獲勝。

今天再戰首局雙方4比4平手後，林俊易擺脫對手糾纏，最多以16比8取得兩倍的領先優勢，先以21比15輕鬆拿下。

第2局前段雙方也陷入拉鋸，林俊易在9比12落後時一鼓作氣連得8分，反以17比12超前，眼看就要直落二拿下勝利，沒想到林俊易隨後頻頻發生失誤，一口氣連丟9分，反倒讓對手拿下次局，雙方戰成1比1平。

次局意外失守的林俊易，把怒氣宣洩在第3局，開賽後拉出驚人的15比0攻勢，不但震驚全場球迷，也把王高倫打到不知道如何反擊，最終只讓對手拿到3分而輕鬆獲勝。

身為大會第3種子的林俊易，接下來8強對手將是瑞典的基姆奇（Rasmus Gemke）。

只可惜男單頭號種子、「台灣一哥」周天成以14比21、18比21不敵中國的趙俊鵬止步16強，不過中生代好手蘇力揚則以21比18、21比16擊潰芬蘭選手科利約寧（Kalle Koljonen），和林俊易攜手闖進8強。

另外包括男雙張課琦/柏禮維、李哲輝/楊博軒、楊博涵/盧敬堯，女單宋碩芸，女雙許雅晴/林琬清、混雙張課琦/李芷蓁都挺進8強。（編輯：龍柏安）1130301