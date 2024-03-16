李哲輝、楊博軒近況火燙 挺進全英羽球賽4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北16日電）近況火燙的台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒，今天在全英羽球公開賽以21比13、21比17擊敗「泰國組合」蘇柏、吉丁努蓬，挺進男雙4強。

接連搶下超級300系列的德國羽球公開賽冠軍、超級750系列的法國羽球公開賽亞軍，世界排名第15的李哲輝、楊博軒，本週挑戰等級更高的超級1000系列的全英公開賽，並成功延續氣勢，前役以直落2拍落世界排名第8的「中國組合」劉雨辰、歐烜屹。

李哲輝、楊博軒今天在男雙8強戰面對「泰國組合」蘇柏（Supak Jomkoh）、吉丁努蓬（Kittinupong Kedren），雙方過去僅有1次交手，即是今年的德國羽球公開賽，而且兩組人馬同樣在男雙8強過招，當時由「台灣組合」帶走勝利。

此役首局戰成3比3平手後，「李楊配」打出9比2攻勢，迅速建立領先優勢，以21比13先馳得點。次局戰況膠著，雙方6度戰成平手，不過以11比10進入技術暫停的「李楊配」，在後段成功擺脫對手糾纏，即便被化解2個賽末點，最後仍以21比17取得勝利，順利取得男雙4強門票。

同時，「李楊配」成為繼2020年的「麟洋配」李洋、王齊麟後，第2組打進全英公開賽4強的男雙組合，下一戰他們將面對「大馬組合」謝定峰、蘇偉譯，爭取冠軍戰的資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一組男雙李洋、王齊麟在第2局錯失3個局點機會，最後以14比21、22比24不敵前世界第1的「印尼組合」法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto），止步男雙8強。

至於台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨，則與「荷蘭組合」德博林（Robin Tabeling）與派克（Selena Piek）上演3局大戰，可惜最後仍以21比11、19比21、19比21吞敗，止步混雙8強。（編輯：郭諭儒）1130316