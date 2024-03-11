李哲輝、楊博軒不敵世界第1 法國羽球公開賽鍍銀

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（中央社記者黎建忠台北10日電）超級750等級的法國羽球公開賽今天進行各組決賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博涵，面對世界第1的印度組合蘭基雷迪與謝提沒能討到便宜，最終就以11比21、17比21落敗屈居亞軍。

世界排名第16名的李哲輝、楊博涵，賽前面對世界排名第1的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）交手2次都落敗。

今天雙方再度交手，印度搭檔有備而來，度過開局的4比4平手後就拉出一波10比2的攻勢，這段期間雙方都決戰在發、接發球上，以及前3拍的平抽擋，幾乎一有機會就搶攻。

蘭基雷迪在首局的過渡球打得相當具有威脅性，加上謝提詭異的發球動作，讓台灣組合首局就出現4次接發球直接失誤送分的情況，很快就以11比21敗下陣來。

回過神來的李哲輝、楊博涵，在第2局就和對手有來有往，比賽前段雙方經歷6度平手，不過蘭基雷迪與謝提在13比14落後時，又靠一波6比1的攻勢逆轉戰局，期間李哲輝和楊博涵多次出現主動失誤，讓印度組合在20比16取得4個賽末點後順利收下勝利。

李哲輝和楊博涵雖然僅以亞軍作收，但已是2人自從2019年合拍以來在超級500等級以上賽事的最佳成績，而這場比賽進帳9350分的世界排名積分，也對他們爭搶奧運資格相當有幫助。

李哲輝和楊博涵接著將轉往英國參加超級1000等級的全英羽球公開賽，根據籤表他們首輪將對上美國華裔組合邱愷翔、約書亞（Joshua Yuan）。（編輯：何宏儒）1130311