德國羽球公開賽 「楊肉盧」直落2晉級16強

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（中央社記者黎建忠台北27日電）超級300的德國羽球公開賽今天展開會內賽事，台灣男雙好手「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯在32強以21比16、21比18擊敗挪威組合，順利挺進16強。

世界排名第27名的楊博涵、盧敬堯，生涯首度對壘世界排名第102名的挪威組合弗拉滕（Torjus Flaatten）與里克海姆（Vegard Rikheim），首局開打後「楊肉盧」就連得4分佔得先機，並以11比7搶先進入技術暫停。

休息過後楊博涵、盧敬堯最多取得14比7的2倍領先，不過對手蠶食分數，一度追到15比14的1分差，幸好楊博涵、盧敬堯隨即提速連拿5分奠定勝基，順利收下首局勝利。

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第2局楊博涵、盧敬堯同樣掌握節奏和優勢，比賽前段始終都至少保持2分以上的領先優勢，並在14比12時連得6分，搶下20比12的8個賽末點，雖然對手連追6分，但楊博涵、盧敬堯還是穩穩收下勝利。

這場總獎金21萬美元（約668萬台幣）的德國羽球公開賽，台灣共有18組人馬直接從會內賽打起，而今天先進行的會外賽事，台灣再有男單廖倬甫，混雙陳政寬、許尹鏸闖進會內賽。（編輯：方沛清）1130227