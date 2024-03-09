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戴資穎錯失4個賽末點 無緣法國羽賽女單冠軍戰

2024/3/9 18:38（3/9 18:54 更新）
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台灣羽球一姐戴資穎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北9日電）台灣羽球天后戴資穎今天出戰法國公開賽女單4強戰，在錯失4個賽末點情況下，以12比21、21比17、20比22不敵世界球后安洗瑩，無緣晉級冠軍戰。

世界排名第3名的戴資穎，昨役以直落2輕取日本好手大堀彩，挺進法國羽球公開賽的女單4強，今天則是挑戰世界球后、韓國好手安洗瑩，力拚冠軍戰門票。戴資穎強調，就是打出自己的球路，降低失誤的發生，「接下來不論對手是誰，還是把自己的球打好最重要。」

賽前與安洗瑩對戰14次，戴資穎僅取得3勝，最近1次過招則是今年1月的馬來西亞公開賽，當時戴資穎在女單冠軍戰力抗3局落敗。

此役雙方在首局上演激戰，戴資穎以11比10進入技術暫停，沒想到為了把球路打得更刁鑽，在技術暫停後接連失誤，導致一口氣連丟10分，以12比21讓出。不過，第2局戴資穎即時調整，即便一度又被對手追平比分，但成功迫使安洗瑩回擊掛網，以21比17扳平戰局。

延續第2局氣勢，戴資穎在決勝第3局維持精妙手感，更打出連得5分攻勢，可惜在技術暫停後，卻被安洗瑩連得5分，縮小雙方差距。即便戴資穎率先逼出4個賽末點，但遭到安洗瑩全數化解，最後更因為回擊出界，以20比22吞敗，無緣搶下冠軍戰門票。（編輯：陳政偉）1130309

#安洗瑩
#法國
#戴資穎
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