戴資穎拍下王祉怡 闖進法國羽球公開賽8強

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在超級750系列的法國羽球公開賽女單16強賽登場，以21比19、21比10拍下中國選手王祉怡，取得對戰2連勝，闖進8強。

法國羽球公開賽這次與巴黎奧運為同一場地，被視為奧運測試賽，今年曾在印度公開賽奪冠的戴資穎，不僅要挑戰本季第2冠，也要尋求賽史第2座金盃。

世界排名第3的戴資穎女單首輪靠著擊敗自家人宋碩芸晉級，16強賽碰上中國選手王祉怡，雙方曾在2022年印尼公開賽決賽交手，戴資穎當時歷經3局大戰勝出，帶走冠軍。

不過，戴資穎開賽似乎還在適應場地或風向，一度以3比7落後，所幸技術暫停後逐漸找回節奏，靠著對角線突擊以及發揮網前優勢，拉出一波6比0攻勢超前，儘管被對手一連化解3個局點，戴資穎穩住陣腳，以21比19搶下首局。

戴資穎次局乘勝追擊，靠著調動對手，以及巧妙出拍的手法，讓對方措手不及，以10比2強勢開局，技術暫停後也未遭遇對手太多抵抗，以21比10迎接勝利。

戴資穎在闖進8強後，下一戰對手將是印尼選手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、日本選手大堀彩之間的勝方。

今天包括戴資穎在內共有10組台將在16強賽上陣，男單王子維、林俊易、男雙楊博涵與盧敬堯等都將力拚8強門票。（編輯：謝雅竹）1130307