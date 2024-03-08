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戴資穎直落二輕取大堀彩 晉法國羽球公開賽4強

2024/3/8 18:01（3/8 18:10 更新）
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台灣羽球天后戴資穎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣羽球天后戴資穎今天在超級750的法國羽球公開賽女單8強，以21比17、21比10輕鬆擊敗日本好手大堀彩，如願闖進4強，對手將是球后安洗瑩和中國女將何冰嬌之間的勝方。

世界排名第3的戴資穎

戴資穎小檔案

  • 生日：1994年6月20日
  • 身高：162公分
  • 體重：55公斤
  • 籍貫：高雄市
  • 運動啟蒙時間：9歲
  • 學歷： 台北市立大學博士班
  • 個人表現：
    2014、2016、2020 BWF年終賽女單冠軍
    2017、2018、2020全英羽球賽女單冠軍
    2018雅加達-巨港亞運羽球女單金牌
    2021東京奧運女單銀牌
    2021世界羽球錦標賽女單銀牌
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，賽前對上世界13的大堀彩有著9勝1敗的對戰優勢，今天也僅用38分鐘，就以直落二擊敗對手，收下對戰2連勝。（編輯：龍柏安）1130308
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