戴資穎直落二輕取大堀彩 晉法國羽球公開賽4強
2024/3/8 18:01（3/8 18:10 更新）
（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣羽球天后戴資穎今天在超級750的法國羽球公開賽女單8強，以21比17、21比10輕鬆擊敗日本好手大堀彩，如願闖進4強，對手將是球后安洗瑩和中國女將何冰嬌之間的勝方。
世界排名第3的戴資穎
，賽前對上世界13的大堀彩有著9勝1敗的對戰優勢，今天也僅用38分鐘，就以直落二擊敗對手，收下對戰2連勝。（編輯：龍柏安）1130308
戴資穎小檔案
- 生日：1994年6月20日
- 身高：162公分
- 體重：55公斤
- 籍貫：高雄市
- 運動啟蒙時間：9歲
- 學歷： 台北市立大學博士班
- 個人表現：
2014、2016、2020 BWF年終賽女單冠軍
2017、2018、2020全英羽球賽女單冠軍
2018雅加達-巨港亞運羽球女單金牌
2021東京奧運女單銀牌
2021世界羽球錦標賽女單銀牌
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