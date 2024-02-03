鬥拍3對3羽球賽 戴資穎喊話要帶回冠軍獎盃

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（中央社記者黎建忠高雄3日電）台灣羽球天后戴資穎今天趁著回台休息空檔，現身連續第2年舉辦的RedBull鬥拍活動。戴資穎笑說：「今年回到室內舉辦，我一定要把冠軍獎盃帶走。」

第1屆RedBull鬥拍三對三羽球賽決賽在衛武營的室外廣場舉行，去年戴資穎和新秀郭冠麟、網紅蔡哥同隊，不幸在冠軍賽敗給對手，當時戴資穎就曾許願希望第2屆活動能在室內舉辦。

今年果然讓戴資穎許願成功，第2屆RedBull鬥拍選在鳳山體育館登場，賽制同樣由北區冠軍「金白藍」、中區冠軍「柑草粉之東山再起」、南區冠軍「鋒羽羽球」等3隊進行交叉賽事，最終獲勝的隊伍就可和戴資穎、奧運金牌王齊麟、藝人LuLu組成的「戴資穎小隊」進行決戰。

戴資穎今天在接受媒體聯訪時說道，去年輸球了，今年不想再輸球了，「尤其這次換到室內球場，而且獎盃更漂亮，這次我想把冠軍獎盃頒給我自己。」

戴資穎提到，今年的藝人搭檔換成LuLu應該會有不一樣的球風，「只要她穩穩的把球打過網就好，而且今年還有更擅長雙打的王齊麟，我想機會應該會大很多。」

談到接下來的備戰狀態，戴資穎指出到巴黎奧運之前還有很多國際賽事，「現在就是把自己準備好，然後利用這些國際賽把握和每個球員交手的機會，畢竟大家的目標都是奧運，能多掌握一些交戰的關鍵和細節會更好。」（編輯：陳政偉）1130203