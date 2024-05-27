戴資穎膝傷未癒 退出新加坡羽球賽

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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣「羽球天后」戴資穎今天臨時宣布，因為膝傷還沒痊癒，確定退出這週開打的BWF超級750新加坡羽球公開賽。

新加坡羽球公開賽從1960年開辦，戴資穎曾在2017、2019年兩度封后，她在新加坡也享有極高人氣，每回出賽總有滿場觀眾替她加油喊聲。

只可惜戴資穎原本計畫要接連出賽新加坡羽球公開賽以及接著登場的超級1000印尼公開賽，但由於左膝傷勢恢復不如預期，因此她決定忍痛退出新加坡公開賽，至於印尼公開賽還需持續評估。

目前暫居女單世界排名第4的戴資穎，從去年11月開始受到膝傷困擾，但為了力拚巴黎奧運席次和排名，不得不帶傷硬拚，只能找空檔回台灣治療，儘管嘗試過幾次PRP療法，似乎還是無法恢復到正常出賽。

根據巴黎奧運席次分配，羽球女單項目共39人獲資格、將分成13組，而等到7月初確定種子席次之後，排名前3種子（世界前3）球員所在的分組，只要取得分組第1就可直接挺進8強，等於少打一輪。

戴資穎若想要搶下前3種子，目前和世界排名第3的瑪琳（Carolina Marin）還有1515分的差距，但目前5月底到7月初，世界羽球總會（BWF）只剩下6場比賽，其中美國、加拿大、澳洲等3場賽事戴資穎勢必不會參賽，而另一場6月18日開打的高雄大師賽僅是超級100等級，對戴資穎的積分毫無幫助。（編輯：張雅淨）1130527